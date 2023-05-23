الحويج يلتقي مع سفير دولة قطر لدى ليبيا لبحث العلاقات بين البلدين

الوطن/ متابعات

التقى وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة المنتهية محمد الحويج مع سفير دولة قطر لدى دولة ليبيا خالد الدوسري؛ لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بينالبلدين وإمكانية تفعيل الاتفاقيات مذكرات التفاهم التجارية الثنائية والاستثمارات القطرية بدولة ليبيا الموقعة خلال السنوات الماضية .

وتناول اللقاء الاستعدادات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية القطرية في أقرب وقت ممكن، وآلية تعزيز التعاون التجاري وتسهيل حركةأصحاب الاعمال وإجراءات الشركات بالقطاع الخاص في كلا البلدين، إضافةً إلى استكمال المشاورات بشأن تأسيس مجلس أصحابالأعمال الليبي القطري.