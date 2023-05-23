العزومي: سأمثل ليبيا أمام العالم في فعاليات “عام الشباب العربي” في مصر

أكد الشاب الليبي خليفة العزومي، مشاركته في ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية بمدينة الغردقة المصرية ممثلا عن المجالس المحلية للشباب ضمن وفد وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وقال “العزومي”، في منشور له بفيسبوك، “سنُمثِّل ليبيا في كل دول العالم بثقافة شعبها العظيم واخلاقه المجيده، بمشاركتي كممثل عن المجالس المحلية للشباب ضمن وفد وزارة الشباب – ليبيا في ملتقى الرياضة والتنمية الاول للدول العربية بمدينة الغردقة في جمهورية مصر العربية التي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة المصرية في فعاليات “عام الشباب العربي 2023م”.

وشارك في هذا الملتقى وفود 14 دولة عربية، ويتضمن الملتقى جلسات في التنمية الرياضية المستدامة والتنمية الشاملة ، وأنشطة ومسابقات رياضية تهدف إلى توطيد العلاقات بين الوفود العربية .