مؤسسة النفط: التشغيل التجريبي لحقل الحكيم بمعدل إنتاج 3000 برميل يوميا

نجحت شركة الزويتينة في التشغيل التجريبي لحقل “الحكيم” بمعدل إنتاج يصل إلى 3000 برميل يوميًا.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن تشغيل حقل الحكيم جاء بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات وذلك ضمن استراتيجية المؤسسة للرفع من معدلات الإنتاج.

وشهدت إيرادات ليبيا من النفط ارتفاعا ملحوضا من 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 إلى 103.4 مليار دينار في عام 2021، وفق ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي. وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022، قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع “الطاقة” المتخصص في أسواق الطاقة.