| هيئة الحج والعمرة توقع اتفاقا مع “الليبية” و”الإفريقية” لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

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2023/05/23 على الساعة 16:00

(منصة حكومتنا): وقعت هيئة شؤون الحج والعمرة الاثنين، بديوان وزارة المواصلات اتفاقية مع شركتي الخطوط الجوية الأفريقية والليبية، برعاية وزارة المواصلات لنقل نحو 8150 حاجا الى الأراضي المقدسة.

وقال وزير المواصلات محمد الشهوبي إن الاستعدادات الجارية من قبل الشركتين لتوفير أسطول الطائرات اللازمة لنقل الحجاج، مؤكدا حرص الحكومة على تخفيف العبء على المواطنين، وتوفير ما يلزم لتسهيل أداء مناسك الحج على الوجه المطلوب .

وشهدت مراسم الاجتماع توقيع اتفاقية آخري خاصة بالشراكة (الائتلاف) ببن الخطوط الجوية الأفريقية الليبية.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقيتين وكيل ديوان وزارة المواصلات وشؤون النقل البحري وسام الادريسي، ورئيس هيئة الحج والعمرة علي محمد حمودة، ورئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الأفريقية، ومدير الإدارة التجارية بشركة الخطوط الليبية.

منصة حكومتنا، 23 مايو 2023