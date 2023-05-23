“السايح” يستقبل سفيرة دولة كندا للاطلاع على جاهزية المفوضية لتنفيذ الانتخابات

الوطن/متابعات

استقبل رئيس مجلس المفوضية عماد السايح سفيرة دولة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد والوفد المرافق لها؛ للاطلاع على جاهزية المفوضية ومدى استعدادها لتنفيذ الانتخابات المخطط لعقدها هذا العام.

وتم إطلاع السفيرة على الإمكانيات المتاحة للمفوضية والاستعدادات العملية والفنية التي اُتخذت لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية.

وأكدت سافارد على دعم المجتمع الدولي لكل الجهود المبذولة في سبيل رفع مستويات المشاركة خلال الانتخابات القادمة.

وتوجهت بالتهنئة إلى مجلس المفوضية لنجاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة، معربةً عن تقديرها للجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الإقليمي.