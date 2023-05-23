الكوني لسفيرة كندا: سيكون لبلدكم دور بارز في استقرار ليبيا 

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء سفيرة كندا لدى ليبيا “إيزابيل سافرد”، التي أكدت استمرار دعم بلادها لجهود المجلس الرئاسي التي تسعى لاستقرار ليبيا، بنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية ترضى بنتائجها كل الأطراف، حسب بيان للمجلس الرئاسي.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس استعراض أوجه التعاون بين ليبيا وكندا في عديد المجالات، والصعوبات التي تواجه العملية السياسية، والجهود الدولية، والمحلية التي تسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكد الكوني حرص المجلس الرئاسي على إجراء الانتخابات، ونجاح ملف المصالحة الوطنية، مشددا على أن يكون لكندا دور بارز في استقرار ليبيا بالتعاون مع الدول المهتمة بالشأن الليبي.