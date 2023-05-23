الشنطي وبن قدارة يبحثان حلحلة المشاكل التي تعيق سير عملية الإنتاج لمؤسسة النفط

الوطن| رصد

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، آليات تنفيذ أحكام القانون رقم (2) لسنة 2023، بإضافة حكم لقانون الهيئة بشأن مراجعة عقود الدولة ودفعاتها، ومنشور الهيئة رقم (3) لسنة 2023م، الموّجه للجهات الخاضعة لرقابتها بشأن وضع القانون آنف الذكر موضع التنفيذ.

وناقش المجتمعون المواضيع المتعلقة بعقود التوريد والمقاولات المبرمة من قبل المؤسسة والجهات الأخرى، والعمل على حلحلة العوائق والمشاكل التي قد تعيق سير عملية الإنتاج للمؤسسة والشركات التابعة لها.