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مؤسسة النفط الليبية: عودة حقل “الحكيم” للعمل بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلنت مؤسسة النفط الليبية عن نجاح شركة الزويتينة في إعادة تشغيل حقل “الحكيم” بمعدل إنتاج يصل إلى 3000 برميل يومياً، بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات.

وقالت المؤسسة إن شركة الزويتينة للنفط، حققت نجاحاً باهراً في تجارب الاختبار التجريبي للتسهيلات السطحية لحقل “الحكيم”، وإيقاد الشعلة معلنة عودة الإنتاج من الحقل، بعد أن ظل متوقفا لقرابة 7 سنوات.

وأضافت المؤسسة أنه تم وضع أحد الآبار على خط الإنتاج، وسيعقبه مجموعة آبار، ومن المتوقع بلوغ إنتاجه 3000 برميل يومياً قبل نهاية العام.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية بجزيل الشكر ووافر التقدير لكل العاملين بشركة “الزويتينة” على جهودهم المبذولة لتحقيق هذا النجاح.

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صحيفة الشاهد الليبية

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