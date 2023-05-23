تصدر ليبيا المرتبة الأولى عالميا في عدد الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن

تصدرت ليبيا المرتبة الأولى بين 198 بلدا، في تصنيف أعدته منظمة الصحة العالمية شمل 37 مليون طفل دون سن الخامسة على مستوى العالم يعانون من زيادة الوزن في عام 2022.

وحلت تونس بالمرتبة الثالثة تلتها مصر في المرتبة الرابعة ضمن العشرة الأوائل في هذه القائمة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وفي ليبيا يُصنف ما يقرب من ثلاثة من كل عشرة أطفال دون سن الخامسة (28.7 في المائة) على أنهم يعانون من زيادة الوزن، وفقًا للتحليل العالمي للإحصاءات لعام 2022.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن السمنة “تسير في الاتجاه الخاطئ” ولا تظهر “أي علامة فورية على التراجع”، وتم تحديد البلدان التي لديها أكبر معدل لبدانة الأطفال في تحليل يرصد معدلات السمنة المتصاعدة في جميع أنحاء الكوكب.

وحلت أستراليا بعد ليبيا في ثاني أعلى نسبة لبدانة الأطفال ، حيث يمثل أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر من خُمس جميع الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 21.8 في المائة. وتلت استراليا كل من تونس ومصر وبابوا غينيا الجديدة التي سجلت معدلات 19 و 18.8 و 16 في المائة على التوالي. احتلت بريطانيا المركز 22 ، بينما احتلت الولايات المتحدة المركز 52 في جدول الدوري من 198 دولة.