الحصادي: نتابع مع الجهات المختصة أسباب توقف أعمال الصيانة بمستشفى الوحدة بدرنة

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أنه يتابع مع الجهات المختصة أسباب توقف أعمال الصيانة بمستشفى الوحدة بدرنة.

الحصادي أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إلى أنه تواصل مع رئيس جهاز تطوير المراكز الادارية إبراهيم تاكيتة والجهة المتعاقدة على تنفيذ مشروع الصيانة.

ولفت إلى أنه أرسل مذكرة إلى رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية لمعرفة العوائق والمشاكل التى تواجه العودة والاستمرار فى صيانة المستشفى.

وشدد على إرساله مذكرة إلى رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية حول ملف صندوق إعادة إعمار بنغازي ودرنة المكلف بحل أزمة المتضررين بمدينة درنة جراء الحرب خاصة فى منطقتي “المدينة القديمة-حي المغار”.

وأردف “المتضررون من أهالي درنة لم يصلهم شيء، على الرغم من أن (صندوق إعادة إعمار بنغازي ودرنة) سُيّل له أكثر من 78 مليون دينار ليبي، حسب تقرير ديوان المحاسبة”.