“الكوني” يبحث مع السفيرة الكندية العلاقات بين البلدين وتطورات العملية السياسية في ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافرد، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين ليبيا وكندا في عديد المجالات، والصعوبات التي تواجه العملية السياسية، والجهود الدولية، والمحلية التي تسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفيرة الكندية أكدت خلال اللقاء استمرار دعم بلادها لجهود المجلس الرئاسي التي تسعى لاستقرار ليبيا، بنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية ترضى بنتائجها كل الأطراف.

بدوره أكد الكوني، حرص المجلس الرئاسي على إجراء الانتخابات، ونجاح ملف المصالحة الوطنية، مشدداً على أن يكون لكندا دور بارز في استقرار ليبيا بالتعاون مع الدول المهتمة بالشأن الليبي.

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