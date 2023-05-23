جولة مباحثات السفيرة الكندية.. جميعها تصبُ في مصلحة الاستحقاق لاانتخابي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي مع السفيرة الكندية لدى ليبيا إيزابيل سافرد، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

السفيرة الكندية، شدّدت في تغريدة لها عبر موقع تويتر على دعم بلادها لجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الرامية للوصول إلى اتفاقٍ بين مختلف المكونات والأطراف الليبية.

من جهةٍ أخرى.. اطلَع رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، السفيرة الكندية؛ على جاهزية المفوضية ومدى استعدادها لتنفيذ الانتخابات المخطط لعقدها هذا العام، والوقوف على الإمكانات المتاحة للمفوضية والاستعدادات العملية والفنية التي اُتخذت لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية، بحسب منشور المفوضية.

وفي ذات السياق.. ناقشت سافرد مع عضو المجلسِ الرئاسي موسى الكوني سبل إجراء الانتخابات خلال العام الحالي 2023، وآليات تحقيق المصالحة الوطنية.