أبودبوس: وضع مرضى الكلى كارثي وأدوية الغسيل لم تعد موجودة

وصف رئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء في ليبيا، محمود أبو دبوس، وضع مرضى الكلى في البلاد بالكارثي، مشددا على أن أدوية الغسيل لم تعد موجودة.

وقال أبو دبوس في تصريحات صحفية: “الوضع لمرضى الفشل الكلوي يتفاقم بسبب نقص الأدوية في جميع أنحاء البلاد، فهناك أكثر من 5500 مريض بفشل كلوي يعانون من عدم وجود أدوية، ويتم توزيعهم على 89 وحدة لغسل الكلى في أنحاء البلاد”.

وأضاف “وضع مرضى الفشل الكلوي ومن أجروا عمليات سابقة لزرع الكلى، كارثي وبمثابة جناية، وأحذر من النتائج السلبية الوخيمة المرتقبة لنفاد الكميات المتبقية من الأدوية، فالأدوية التي تُستخدم في جلسات غسيل الكلى لم تعد موجودة على الإطلاق في مراكز عدة بالبلاد”.

وتابع “الحديث عن الوضع السيئ لمرضى الفشل الكلوي ومن أجروا عمليات لزرع الكلى يتكرر منذ سنتين بلا نتائج ملموسة على الأرض، والأمر تسبب في عودة أشخاص أجروا سابقًا عمليات لزرع كلى، إلى مرحلة الغسل، ورفع مُجددًا عدد مرضى الفشل الكلوي، وساهم في وفاة بعض من زرعوا كلى”.