الرقابة الإدارية ومؤسسة النفط تبحثان عقود التوريدات

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفظ فرحات بن قدارة عقود التوريد والمقاولات المبرمة مِن قبل المؤسسة والجهات الأخرى، والعمل على حلحلة العوائق والمشاكل التي قد تعيق سير عملية الإنتاج للمؤسسة والشركات التابعة لها.

وبين المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آليات تنفيذ أحكام القانون رقم (2) لسنة 2023م، بإضافة حكم لقانون الهيئة بشأن مراجعة عقود الدولة ودفعاتها، ومنشور الهيئة رقم (3) لسنة 2023م، الموّجه للجهات الخاضعة لرقابتها بشأن وضع القانون آنف الذكر موضع التنفيذ.

وشارك في اللقاء وكيل هيئة الرقابة الإدارية، خالد سعيد ضو ومدير الإداراة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات أيمن الصادي.