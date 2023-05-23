الحويج يبحث مع السفير القطري آلية تعزيز التعاون التجاري وتسهيل حركة أصحاب الاعمال في كلا البلدين

ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج مع خالد الدوسري سفير دولة قطر لدى دولة ليبيا.

اللقاء عقد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإمكانية تفعيل الاتفاقيات مذكرات التفاهم التجارية الثنائية والاستثمارات القطرية بدولة ليبيا الموقعة خلال السنوات الماضية .

حيث تناول اللقاء بحضور مستشارة الوزير شذر الصيد ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة عزالدين مصدق الاستعدادات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية القطرية في اقرب وقت ممكن، وآلية تعزيز التعاون التجاري وتسهيل حركة أصحاب الاعمال وإجراءات الشركات بالقطاع الخاص في كلا البلدين، إضافة الى استكمال المشاورات بشأن تأسيس مجلس أصحاب الاعمال الليبي القطري.

وتلقى الحويج دعوة من السفير القطري لزيارة دولة قطر والالتقاء بنظيره في الحكومة القطرية في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.