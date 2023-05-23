بن شرادة: فرصة التوافق في المغرب على قوانين الانتخابات الرئاسية ممكنة

أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن فرصة التوافق في المغرب على قوانين الانتخابات الرئاسية ممكنة، مشددا على أن قبول الأطراف القوية على الأرض بنتائج الانتخابات هو المعضلة الحقيقية.

وقال بن شرادة في تصريحات صحفية: “الأمل موجود في أن تصل لجنة 6+6 إلى توافق بشأن قوانين الانتخابات، ولكن فرصة نجاح اللجنة، ستكون ضئيلة في حال عدم موافقة أو رفض الأطراف التي تمتلك السلاح تطبيق أي مخرجات لا تتماشى مع مصالحها”.

وأضاف “حوارات اللجان السابقة بهذا الشأن غالبًا ما اصطدمت بعائق شروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية هو المشكلة الرئيسية أمام الانتخابات، والمجلسين لا يملكان حق إقرارها من دون الرجوع إلى الأطراف ذات العلاقة سواء في الشرق أو الغرب”.

وتابع “لا يوجد تواصل جاد بين النواب والدولة بشأن تشكيل حكومة ثالثة، وكل تركيز اللجنة 6+6 المجتمعة في المغرب مُنصب حاليًا حول قانون الانتخابات، ولا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين ولابد من توحيد السلطة التنفيذية”.