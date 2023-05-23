عميد بلدية طبرق يطالب الجهات الأمنية إطلاق حملة ضد المخالفين

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم الثلاثاء الجهات الأمنية بضرورة إطلاق حملة ضد المخالفين.

وأوضح بوالخطابية خلال اجتماع بمكتبه مع مديرية الأمن والدعم المركزي والحرس البلدي والأمن الداخلي والبحث الجنائي أن هناك عديد المخالفات داخل المدينة وعلى الأجهزة الأمنية التصدي لها وضبط كل المخالفين.

ووجه عميد البلدية رسالة شديدة لكل المخالفين من بناء عشوائي والتعدي على المخطط العام وانتشار المحلات بدون تراخيص ومزاولة وفتح المجازر المخالفة للقوانين وضبط المتسكعين المنتشرين في الميادين وأمام مدارس البنات.

وشدد بوالخطابية على ضرورة تشكيل اللجنة الأمنية من كل الجهات الأمنية لانطلاق الحملة في أسرع وقت، لضبط الشارع والضرب بيد من حديد على كل مخالف للقانون.

وأشار عميد البلدية إلى أن هنالك الكثير من المخالفات التي تواجه المشاريع وتعرقل سير أعمال البلدية.