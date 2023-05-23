إنفو مغرانتس: مآس عديدة عاشها مهاجرون غير شرعيون بمراكز احتجاز ليبيا

ليبيا – نقل تقرير ميداني نشره موقع “إنفو مغرانتس” الإخباري الإفريقي الناطق بالإنجليزية عن مهاجرين غير شرعيين مآسيهم قبيل هروبهم من الجحيم في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد سرد هؤلاء قصصا مروعة لمتطوعي منظمة “أطباء بلا حدود” الإنسانية الدولية ممن قاموا بإنقاذهم بحريا مشيرا لمآس حدثت للمهاجرين غير الشرعيين خلال تواجدهم سابقا في مراكز الاحتجاز الليبية.

ووفقا للمهاجرين غير الشرعيين تم وضعهم في غرف مظلمة بلا نوافذ ما جعل أنفاسهم تتحول لقطرات مليئة بالجراثيم والبكتيريا وتتجمع على أجسادهم الواهنة مؤكدين فقدانهم الإحساس بمرور الليل والنهار عليهم فالضوء الوحيد المقبل عليهم يأتي من باب يتم فتحه لإلقاء بعض الطعام ومن ثم إغلاقه على الفور.

وبين المهاجرون غير الشرعيون إن اللحظة الجميلة بالنسبة لهم هي فتح هذا الباب لاستنشاق بعض من الهواء النظيف بخلاف الفاسد في زنزاتهم راويين في ذات الوقت رحلتهم البحرية الخطرة ورعبهم من اقتراب قوارب خفر السواحل الليبيين من زورقهم المتهالك.

ترجمة المرصد – خاص