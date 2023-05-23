الحويج يوجّه بتشكيل لجنة لإعداد آلية استبدال دعم الوقود بالنقدي

الوطن/ رصد

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً وجه فيه بإعداد استراتيجية التنوع الاقتصادي 2030م، ومعالجة ملف دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي.

واستعرض الاجتماع توصيات رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة والإجراءات والخطوات المنجزة، وآلية تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لدراسة ومعالجة ملف دعم المحروقات.

وبين الحويج المراحل التنفيذية المنجزة بخطة التحول الرقمي للوزارة وذلك لتفعيل منظومة العلامات التجارية وآلية ربط منظومة السجل التجاري مع منظومة السجل المدني والرقم الوطني، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات.