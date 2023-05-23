وزيرة الخارجية الليبية تبحث مع نظيرها الأيرلندي العلاقات الثنائية بين البلدين

تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية إيرلندا مايكل مارتن.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، إن الوزيران ناقشا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز روابط التعاون المشترك لتوطيد العلاقات في شتى المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التقت أمس الاثنين، رئيس مجلس النواب الأردني أحمدالصفدي، وناقشت معه العديد من مجالات التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

وأكد رئيس مجلس النواب الأردني أن موقف بلاده واضح بالوقوف مع ليبيا وشعبها ومصالحها الوطنية والوصول لحل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي.

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