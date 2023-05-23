الحويج: يجب معالجة ملف دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي

أكد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، على ضرورة إعداد استراتيجية التنوع الاقتصادي 2030، ومعالجة ملف دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي.

وأوضح حساب حكومة الوحدة المؤقتة، أن الاجتماع استعرض توصيات الدبيبة، خلال اجتماعه بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها شهر مارس 2023 والإجراءات والخطوات المنجزة، وآلية تنفيذ خطة الحكومة لدراسة ومعالجة ملف دعم المحروقات.

وتابع الحويج المراحل التنفيذية المنجزة بخطة التحول الرقمي للوزارة؛ لتفعيل منظومة العلامات التجارية وآلية ربط منظومة السجل التجاري مع منظومة السجل المدني والرقم الوطني، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات.