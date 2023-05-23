الكوني يؤكد حرص االرئاسي على إجراء الانتخابات ونجاح ملف المصالحة

أخبارليبيا24

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الثلاثاء، حرص المجلس على إجراء الانتخابات، ونجاح ملف المصالحة الوطنية.

وشدد الكوني خلال لقائه سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافرد، على أن يكون لكندا دور بارز في استقرار ليبيا بالتعاون مع الدول المهتمة بالشأن الليبي.

وبحث الكوني وسافرد أوجه التعاون بين ليبيا وكندا في عديد المجالات، والصعوبات التي تواجه العملية السياسية، والجهود الدولية، والمحلية التي تسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ومن جهتها، أكدت سفيرة كندا استمرار دعم بلادها لجهود المجلس الرئاسي التي تسعى لاستقرار ليبيا، بنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية ترضى بنتائجها كل الأطراف.