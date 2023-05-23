زيمبابوي إندبندنت: توقعات بتحقيق ليبيا نموًا في الثروة الصافية خلال عامين

ليبيا- توقع تقرير اقتصادي نشرته صحيفة “زيمبابوي إندبندنت” الزيمبابوية الناطقة بالإنجليزية تحقيق عدة دول إفريقية معدلات نمو عالية للثروة الصافية هذا العام.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص السياق الليبي منه صحيفة المرصد أشار إلى إمكانية امتداد هذه التوقعات شاملة العام 2024 بعد أن زادت المعدلات في 53 دولة من أصل 54 من أعضاء بنك التنمية الإفريقي بنسبة جيدة جدا خلال العام 2022.

وبحسب التقرير فقد حققت ليبيا العضوة في هذا البنك خلال العام الماضي نموا قدره 9.12%.

ترجمة المرصد – خاص