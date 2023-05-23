ليبيا.. نجلاء المنقوش تطلع دبيبة على نتائج جولتها الرسمية بعدد من الدول العربية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بعد عودتها من جولتها الرسمية إلى عدد من الدول العربية.

وأطلعت وزيرة الخارجية دبيبة، على مواقف حكومات الدول التي قامت بزيارتها، مشيرة إلى وجود إجماع عربي على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، والمحافظة على موقف عربي موحد اتجاه هذا التوجه.

كما تابعت نجلاء المنقوش مع رئيس الحكومة تطورات الجهود العربية والدولية الرامية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان، الذي عبر عن تقديره للدور السعودي في قيادة مباحثات السلام بين الأشقاء في السودان.

كما نوقش خلال اللقاء الإجراءات الحكومية التي نفذتها الوزارة لتنظيم العمل الدبلوماسي بالخارج وسبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين في الخارج، وتسهيل كافة الاجراءات لهم، والعمل على مواصلة تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات.

وذكرت وزيرة الخارجية أن عدد من الدول الخليجية تعهدت بمباشرة العمل لافتتاح سفاراتها بالعاصمة طرابلس.

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وكانت نجلاء المنقوش، أجرت جولة بعدد من الدول العربية شملت البحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان والأردن بهدف تنسيق الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي، وحشد التأييد العربي لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا ودعم إجراء الانتخابات.