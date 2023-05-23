«المنقوش» لـ «الدبيبة»: هناك إجماع عربي على أهمية إجراء الانتخابات 

استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش؛ ذلك بعد عودتها من جولتها الرسمية لعدد من الدول العربية.

وأطلعت المنقوش الدبيبة، على مواقف حكومات الدول التي قامت بزيارتها، مشيرة إلى وجود إجماع عربي على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، والمحافظة على موقف عربي موحد تجاه هذا التوجه.

وتابعت المنقوش توضيح تطورات الجهود العربية والدولية الرامية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان، وعبر الدبيبة عن تقديره للدور السعودي في قيادة مباحثات السلام بين الأشقاء في السودان.

كما نوقش خلال اللقاء الإجراءات الحكومية التي نفذتها وزارة الخارجية لتنظيم العمل الدبلوماسي بالخارج وسُبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين في الخارج، وتسهيل كافة الاجراءات لهم، والعمل على مواصلة تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات.

ونقلت المنقوش تعهدات عدد من الدول الخليجية لمباشرة العمل لافتتاح سفاراتها بالعاصمة طرابلس.