باتيلي: يجب تضمين حقوق الإنسان في صلب العملية السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، «على مركزية حقوق الإنسان وضرورة جعلها في صلب جميع مراحل العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك أثناء التحضير لانتخابات شاملة وحرة وشفافة» على حد قوله.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع المستوى لمجموعة العمل الدولية المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، بحضور رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، ومساعد وزير الدولة للشؤون الخارجية السويسري، وسفيرة هولندا لحقوق الإنسان.

وبحسب تغريدة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، «فإن مركزية حقوق الإنسان تعني إشراك جميع الليبيين، بما في ذلك النساء والشباب وضحايا العنف، والفئات المهمشة والمستضعفة، في جهود إحلال السلام. كما تعني توفير فضاء مدني حر للمجتمع المدني، واحترام سيادة القانون. وهما عنصران أساسيان لتفعيل مسار الانتخابات» بحسب نص تغريدة باتيلي عبر تويتر.