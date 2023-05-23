“اقعيم” يلتقي بمدير أمن تازربو لمناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة

التقى وكيل وزير الداخلية فرج اقعيم بمدير أمن تازربو عبد الحميد الزوي ووفدٍ من مشايخ وأعيان المدينة؛ لمناقشة الأوضاع الأمنية في تازربو والمشاكل والعراقيل التي تواجه المُديرية وأجهزتها الأمنية، وإمكانية إنشاء بوابة إلكترونية في مداخل المدينة وإنشاء مقرٍ جديد لمديرية الأمن.

وتطرّق الحاضرون إلى مشاكل المنطقة الحُدودية بالجنوب الشرقي ونهب الثروات من قِبل العصابات الإجرامية ونشاط الهجرة غير الشرعية ، كما تم خلال الاجتماع تكريم الوكيل لدعمه المُستمر والمتواصل لكافة مُكونات وزارة الداخلية والنهضة والإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في ملف الأمن والاستقرار.