لليوم الثاني.. تواصل اجتماعات لجنة 6+6 في المغرب

تتواصل لليوم الثاني في بوزنيقة المغربية اجتماعات لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 المؤلفة من أعضاء بمجلسي النواب والدولة .

وبينت وكالة “سبوتنيك” بحسب مصادرها أنه من المقرر أن تصوت اللجنة على المواد الخلافية، حال عدم التوافق عليها في الاجتماعات التي تستمر لعدة أيام في المغرب، وذلك قبل إحالة القوانين للبرلمان لاعتمادها دون إجراء أي تعديلات عليها.

وأضافت المصادر أن الاجتماع الأول يوم أمس الاثنين حضره مسؤول الانتخابات بالبعثة الأممية لمناقشة بعض المسائل الفنية المتعلقة بالنظام الانتخابي (الفردي أو القوائم) أو الجمع بينهما في بعض الدوائر الانتخابية ذات الثلاثة مقاعد أو أكثر والقوائم المغلقة أو المفتوحة كما تم مناقشة الجوانب المرتبطة بنظام الأغلبية، ومقاعد المرأة والنازحين. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ناقشت هذه الجوانب على مستوى الأعضاء، وكذلك مع مسؤول البعثة.