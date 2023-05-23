ليبيا الان

“الشنطي” يتابع استعداد وزارة التربية والتعليم لامتحانات مرحلتي الأساسي والثانوي

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | رصد

ناقش رئيس الهيئةسليمان الشنطيمع وزير التربية والتعليم في الحكومة المنتهية الترتيبات المتخذة لمتابعة اداء الإمتحانات لإتمام مرحلتيالتعليم  الأساسي والثانوي

حيث تمحور الاجتماع حول مناقشة سَير العملية التَّعليمية ، وإستعدادات الوزارة لمتابعة أداء امتحانات لإتمام مرحلتي التعليم الأساسيوالثانوي ، ومعالجة المشاكل والصعوبات ،التي  تواجه سير الإمتحانات ، وإيجاد الحلول الناجعة لها تفادياً  لأى مشاكل أو عراقيل منشأنها قد تؤثر على سير امتحانات متمنياً لجميع الطلبة النجاح والتوفيق .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك