“الشنطي” يتابع استعداد وزارة التربية والتعليم لامتحانات مرحلتي الأساسي والثانوي

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ناقش رئيس الهيئة “سليمان الشنطي“مع وزير التربية والتعليم في الحكومة المنتهية الترتيبات المتخذة لمتابعة اداء الإمتحانات لإتمام مرحلتيالتعليم الأساسي والثانوي

حيث تمحور الاجتماع حول مناقشة سَير العملية التَّعليمية ، وإستعدادات الوزارة لمتابعة أداء امتحانات لإتمام مرحلتي التعليم الأساسيوالثانوي ، ومعالجة المشاكل والصعوبات ،التي تواجه سير الإمتحانات ، وإيجاد الحلول الناجعة لها تفادياً لأى مشاكل أو عراقيل منشأنها قد تؤثر على سير امتحانات متمنياً لجميع الطلبة النجاح والتوفيق .