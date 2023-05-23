تفاصيل القبض على شخص يمتهن سرقة النضائد من السيارات في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء عن تمكن “مركز شرطة البركة” من القبض على شخص يمتهن سرقة النضائد من مركبات المواطنين وسجلت ضده عدة محاضر .

,عُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة البركة عن شخص يمتهن سرقة النضائد من مركبات المواطنين ويستقل مركبة آلية نوع هيونداي اللون رصاصي وحسب المعلومات الواردة بتواجد المركبة سالفة الذكر بالقرب من جزيرة شارع الحجاز .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عقيد طارق نجم تعليماته بضبط المركبة والشخص سالفي الذكر .

وتم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة الليثي وبالفعل تم مشاهدة المركبة وعلى الفور تم ضبطها ومن يقودها وتم الإنتقال به إلى المركز .

بالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ف.ر.س وإعترف بما نُسب إليه وتم تسليمه إلى مركز شرطة الحدائق كونه جهة الإختصاص ….