مصرع شاب في سرت جراء رصاصة عشوائية

أخبارليبيا24- خاص

لقي الشاب فؤاد عثمان الفقي مصرعه جراء رصاصة عشوائية في منطقة السواوة في مدينة سرت وسط ليبيا.

وأسعف الشاب فؤاد إلى مستشفى ابن سينا التعليمي وتوفي أثناء إجراء العملية في محاولة للأطباء لإنقاذ حياته، إلا أن إصابته كانت بليغة، وتم التحفظ على جثمانه لعرضه على الطب الشرعي ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشرعت الأجهزة الأمنية التحقيقات في الواقعة فوراً، كما حققت مع صديقه الذي كان برفقته، وقيل إن الرصاصه الطائشة خرجت من سلاحه الشخصي.

يذكر أن المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه فور سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط الآف الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح، بالرصاص العشوائي أو عن طريق الخطأ وتنظيف السلاح أو المشاجرات المسلحة.