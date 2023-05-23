حبس موظف بمصرف التجارة والتنمية لاستيلائه على أكثر من 12 مليون دينار

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول قسم الحسابات الجارية بفرع مصرف التجارة والتنمية لاستيلائه على 12 مليونًا و300 ألف دينار.

وبحسب ما نشره مكتب إعلام النائب العام، قام نائب النيابة بمسؤولية تقصِّي واقع الاستيلاء على مال عمومي، مودع في عدة حسابات مصرفية لدى فرع مصرف التجارة والتنمية – الرئيس، فجاءت محصِّلة البحث بدليل كافٍ لإثبات فعل الاستيلاء على اثني عشر مليون وثلاثمائة ألف دينار، وكذلك صحة نسبة الواقعة إلى مسؤول قسم الحسابات الجارية الذي تعمَّد تسييل صكوك مصدَّقة واردة إلى الفرع لصالح هيئات ومصالح وشركات عامة، ثم أدخل القيم المالية المقابلة لها في حلقة تحويلات داخلية أدارها بواسطة ثلاثين حساباً مصرفياً، حتى تأتَّى سحب المبلغ المستولى عليه نقداً.

وأشار المكتب الإعلامي إلى قيام المحقق بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق نظرًا لتوفر الأدلة الكافية ضده.