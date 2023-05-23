توزيع الدفعة الثانية من السيارات المخصصة لذوي الإعاقة

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية توزيع الدفعة الثانية من السيارات المخصصة لفئة ذوي الإعاقة المقدرة بـ3000 سيارة.

وبينت منصة “حكومتنا” أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أشرف على توزيع السيارات حيث جرى خلال الاحتفالية التي أقيمت في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء توزيع 50 سيارة كعدد رمزيّ للمستفيدين الذين مثلوا مختلف المدن الليبية.

وتعهد الدبيبة في كلمته، باستمرار مشروع دعم السيارات لذوي الإعاقة، مؤكدا أن الحكومة أعطت أولوية لهذه الفئة بتفعيلها المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة خصصت، فيما سبق، 450 منحة زواج لشريحة ذوي الإعاقة، وزيادة مرتباتهم بنحو 45%.

وكان الدبيبة أشرف على توزيع 2300 سيارة كدفعة أولى في مايو العام الماضي، خدمةً للفئات المختلفة من هذه الشريحة.