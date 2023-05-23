مطاردة شخص مترجلاً بحوزته قع حشيش في بنغازي

أعلنت مديرية امن بنغازي، اليوم الثلاثاء عن تمكن إستيقاف مُفاجئ “لمركز شرطة بوعطني” من ضبط مُروج لمادة الحشيش المخدرة .

وفي اطار الخُطة المعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة بوعطني، عميد خالد الترهوني لضبط الشارع العام .

وأثناء قيام الدوريات التابعة للمركز بإستيقاف مُفاجئ في ساعات مُتأخرة من الليل بمفترق وكيل هيونداي حيث تم مرور شخص مترجلاً وعند مُشاهدته للإستيقاف لاذ بالفرار .

وتمت مطارده من قبل أعضاء التحريات وأثناء المطاردة قام برمي علبة اتضح وجود عشرة قطع من مادة الحشيش المخدرة بداخلها وتم ضبطه والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.ص.ع من مواليد 1982 وإعترف بتعاطيه للمخدرات وترويجها وتم إحالته إلى النيابة العامة .