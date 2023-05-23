الرعاية الصحية طبرق: شرعنا في تطعيم 185 حاج في تنسيقية المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الرعاية الصحية الأولية في طبرق الطبيب خالد فتح الله إسماعيل، اليوم الثلاثاء، شرعنا اليوم في تطعيم حجاج تنسيقية منطقة طبرق.

وأضاف إسماعيل في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن العدد المستهدف 185 حاج من منطقة عين الغزالة غرباً إلى امساعد شرقاً إلى الجغبوب جنوباً.

وأوضح رئيس الرعاية، أن التطعيمات المقدمة للحجاج هي ضد الالتهاب السحائي وهو الأكثر انتشاراً في مواسم الحج.

وقال إسماعيل :”نبدأ في أخذ البيانات الشخصية لكل حاج مع وجود صورة بالإضافة إلى المعلومات الصحية والأمراض المزمنة لدى الحاج كذلك الأدوية التي يستخدمها”.

وتابع رئيس الرعاية :”كل ذلك يسجل في البطاقة الدولية التي يحملها الحاج لتسهل التعرف عليه وعلى المعلومات الخاصة به”.

وأكد إسماعيل، أن المركز الوطني وفر التطعيمات مع مساهمة عدد من المراكز الصحية في بعض المناطق، موضحًا أن هذا العام لم يتم تطعيم الحجاج ضد الإنفلونزا الموسمية لأنها لاتنتشر في هذه الأوقات.

وذكر رئيس الرعاية أن “يونسيف” وفرت لنا كل ما نحتاجه في مركز الرعاية الصحية الأولية في طبرق من مولد كهرباء ومبردات صغيرة وكبيرة وإقامة دورات تدريبية للعاملين بالمركز.

وختم إسماعيل تصريحه :”لدينا أطقم طبية وتمريض عالي المستوى ولديهم خبرة كبيرة في عملهم، وتنسيقية طبرق للحج والعمرة تعاونت معنا وسهلت لنا عملنا”.