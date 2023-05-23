الغويل: النواب والدولة يستطيعان خلق عملية انتخابية لا يُحرم منها أحد

قال المترشح الرئاسي سلامة الغويل، إن مجلسي النواب والدولة يستطيعان توجيه فرقهما القانونية لخلق عملية انتخابية شفافة لا يُحرم منها أي ليبي.

وأضاف الغويل في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن النواب والدولة لديهما القدرة على أن يتفقا بشأن القوانين التي ستجرى على ضوئها الانتخابات القادمة.

وتابع: “إذا رشحت للحكومة الجديدة، لن أتقدم للانتخابات الرئاسية وسوف أعمل على أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة”.

ورأى الغويل أن “روسيا دولة عظمى، لا يمكن أن نتجاوز التنسيق معها كما لا يمكن تجاوز الدور الغربي. ونحن ننظر لهذه الدول العظمى على أنها شريك سلام، ونتطلع لأن نكون عنصر سلام بين الدول الكبرى”.