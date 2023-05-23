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وزارة الداخلية: إعدام أقراص مخدرة وحشيش في نالوت

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إعدام قرابة 200 ألف قرص مخدر و50 كيلو جرام من مخدر الحشيش في نالوت.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ أعدم  195 ألف قرص مخدر نوع لاريكا و50 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المخدرات التي تم إعدامها ضبطت من قبل فرع جهاز مكافحة المخدرات نالوت.

وجرت عملية إعدام المخدرات بحضور المحامي العام بالمنطقة الغربية وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية بمدينة نالوت.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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