معلقًا على معاناة أسرة القذافي..الأمير السنوسي:لا نقبل حرمان أي مواطن ليبي من العودة إلى وطنه

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علق ولي العهد الليبي الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، على المعاناة التي تعيشها أسرة العقيد القذافي نظراً للاجراءات التي اتخذت ضدهم.

وقال السنوسي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”المعاناة التي تعيشها أسرة العقيد القذافي واضطرارها لاستعمال جوازات سفر مختلفة نظراً للاجراءات التي اتخذت ضدهم، عانينا منها كذلك لعقود طويلة”.

وأضاف ولي العهد في تغريدته :”لا نقبل أن يحرم أي مواطن ليبي من حقه في العودة إلى وطنه في أي وقت يريده”.

وتابع السنوسي :”تعرضنا للظلم في السابق لا يعني أن نقبل أن يتعرض أي مواطن ليبي لهذا الظلم في المستقبل”.

وأكد ولي العهد قائلا :”يجب علينا أن نترفع عن آلامنا وأن ننسى الماضي كي نستطيع جميعاً بناء دولة المستقبل”.