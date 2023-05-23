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معلقًا على معاناة أسرة القذافي..الأمير السنوسي:لا نقبل حرمان أي مواطن ليبي من العودة إلى وطنه

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

علق ولي العهد الليبي الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، على المعاناة التي تعيشها أسرة العقيد القذافي نظراً للاجراءات التي اتخذت ضدهم.

وقال السنوسي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”المعاناة التي تعيشها أسرة العقيد القذافي واضطرارها لاستعمال جوازات سفر مختلفة نظراً للاجراءات التي اتخذت ضدهم، عانينا منها كذلك لعقود طويلة”.

وأضاف ولي العهد في تغريدته :”لا نقبل أن يحرم أي مواطن ليبي من حقه في العودة إلى وطنه في أي وقت يريده”.

وتابع السنوسي :”تعرضنا للظلم في السابق لا يعني أن نقبل أن يتعرض أي مواطن ليبي لهذا الظلم في المستقبل”.

وأكد ولي العهد قائلا :”يجب علينا أن نترفع عن آلامنا وأن ننسى الماضي كي نستطيع جميعاً بناء دولة المستقبل”.

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