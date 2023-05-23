الماهري: مركز سبها الطبي يوفر مصل “عضة الكلب”

أكدت الناطقة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري أن المركز يملك مصل عضة الكلب.

وأوضحت الماهري في تصريحات صحفية أن مصل عضة الكلب توفر بشكل منتظم منذ فترة بعد أن تكررت حالات عضة الكلب.

ونبهت الناطق باسم مركز سبها الطبي سكان المدن والقرى إلى ضرورة الانتباه لأكوام القمامة والمزارع النائية والتي تكثرفيها الكلاب المسعورة.

وشددت الماهري على الجهات المحلية بضرورة متابعة ملف الكلاب المسعورة ومعالجته بشكل يُبْعد أذيتها عن الناسوخاصة الأطفال.

وكانت الناطق باسم المركز الطبي أكدت أن المركز استقبل أمس الأحد طفلًا في الثالثة من عمره، كان قد تعرض لإصاباتخطيرة إثر هجوم كلاب مسعورة عليه في إحدى المزارع القريبة من بلدة قيرة بوادي الشاطئ، وبعد ساعات من فقده وجدهوالده بين الكلاب التي كانت تنهش جسده.

وأوضحت الماهري أن الفرق الطبية داخل مركز سبها الطبي حاولت إنقاذ الطفل، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل،بسبب الإصابات البليغة والنزيف الحاد الذي تعرض له الطفل لساعات طويلة قبل وصوله للمركز، مشيرة إلى أن الحالةوصلت في وضع متدهور للغاية.