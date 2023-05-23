تفاصيل القبض على شخص قام بخـطـف مواطن وتصويره

أعلنت مديرية امن بنغازي، اليوم الثلاثاء عن تمكن “مركز شرطة سيدي خليفة بالتعاون “مركز شرطة المدينة سبها” من القبض على شخص قام بخطف ومواطن وتصويره عارياً لغرض ابتزازه .

و إستجابةً لشكوى مواطن تقدم بشكواه لمركز شرطة سيدي خليفة ضد شخص قام بخطفه وتصويره عارياً لغرض إبتزازه .

وافاد ان الشخص من سكان منطقة سيدي خليفة وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عقيد ربيع الورفلي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب .

وتم خروج أعضاء التحريات للتحري وجمع المعلومات وعقب الإنتهاء من عمليات التحري وجمع المعلومات أسفرت جهودهم للتوصل لتحديد مكان الشخص المطلوب وأنه متواجد بمدينة سبها .

وتم التعميم عليه وضبطه من قبل مركز المدينة بُمديرية أمن سبها وتم إنتقال أعضاء التحريات إلى مدينة سبها لإستلام الشخص المطلوب وتم إستلام الشخص المطلوب من مركز المدينة بمُديرية أمن سبها .

وكما قام السيد رئيس وحدة التحريات م.ض صالح ماضي نيابة عن السيد رئيس مركز شرطة سيدي خليفة بتكريم رئيس وأعضاء مركز شرطة المدينة بمديرية أمن سبها نظيراً لتعاونهم المُستمر ولسرعة إستجابتهم للتعميم وضبط الشخص المطلوب وتم الانتقال إلى مدينة بنغازي وإيداع الشخص المطلوب بالحجز القانوني لمركز شرطة سيدي خليفة .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ح.ص.س من مواليد 1995 وإعترف بما نُسب إليه وأفاد انه عندما قام بفعلته كان تحت تأثير الخمرة والمواد المخدرة وتم إحالته إلى النيابة العامة …