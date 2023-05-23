وكالة ايطالية: الدبيبة في زيارة متوقعة إلى إيطاليا بعد أسابيع قليلة من زيارة “حفتر”

أفادت وكالة نوفا الايطالية أن إيطاليا ستستضيف في يونيو رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعد الزيارة التي قام بها المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، في أوائل شهر مايو، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأعلن رئيس الوزراء نفسه عن زيارة روما، متحدثًا في الجناح الإيطالي في “ليبيا بيلد”، أكبر معرض تجاري للبناء والتشييد في شمال إفريقيا الذي اُفتتح أمس، والذي تم تعليقه من 2014 إلى 2021 بعد أحداث الحرب في ليبيا.

وقال الدبيبة، في حوار مقتضب مع رومانو باروتسي، مدير مكتب وكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية “سآتي الشهر المقبل إلى روما إن شاء الله”.

ولم يحدد الدبيبة، موعد زيارته إلى إيطاليا، واكتفى بالإشارة إلى أنها “الشهر المقبل” في حديث مع باروتسي في جناح وكالة ترويج وتدويل الشركات الإيطالية، وهي نقطة مرجعية لجميع الشركات الإيطالية المتواجدة في “ليبيا بيلد”.

من جهته، أكد المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة، محمد حمودة، لـ”نوفا” أن زيارة دولة لإيطاليا قيد الدراسة، دون أن يشير إلى أي موعد، موضحًا أن الدبيبة “محق، ستكون هناك زيارة، لكني لا أعرف التوقيت بعد”.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التقت رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الدبيبة خلال زيارة إلى طرابلس في 28 يناير.

وتنص قواعد السلوك المؤسسي على أنه يجب “رد” الزيارات الحكومية في غضون ستة أشهر، لذلك من المتوخى أن تتم زيارة رئيس الوزراء الليبي، الذي لم يكن مدرجًا بعد على جدول الأعمال في قصر شيغي، ستتم قبل 28 يونيو المقبل أو حوالي ذلك التاريخ.