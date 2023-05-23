منظمة تروي تفاصيل اعتقال المحامي أسامة الصفراني من قبل قوات الردع

أعلنت منظمة رصد الجرائم الليبية عن اعتقال المحامي أسامة عمران الصفراني، البالغ من العمر 27 سنة، بالقرب من مركز طرابلس الطبي في 2 مايو الحالي، من قبل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بإمرة عبدالرؤوف كارة.

وأفادت المنظمة في بيان لها أنه تم اقتياد الصفراني إلى سجن مطار معيتيقة، حيث لا يزال محتجزًا تعسفيًا منذ أكثر من 20 يومًا، دون اتخاذ إجراءات قانونية ومنع عائلته من زيارته.

وادانت المنظمة انتهاك جهاز الردع للحصانة القانونية التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية والتي يكفلها القانون رقم (3) لسنة 2014كما ادانت استمرار احتجاز المحامي بشكل تعسفي، وهو أمر بالغ الخطورة.

وطالب المنظمة جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي الليبي بإخلاء سبيل المحامي الصفراني فورًا، دون قيد أو شرط.

ودعت المنظمة النائب العام الصديق الصور بفتح تحقيق فعال والعمل على إخلاء سبيله وضمان سلامته، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة.