أبرز ما ورد في المؤتمر الصحفي لـ”لجنة 6+6″ بشأن تشكيل الحكومة الليبية الجديدة وموعد الانتخابات

فيما يلي أبرز ما ورد في المؤتمر الصحفي لـ”لجنة 6+6″ بعد الاجتماعات المنعقدة في مدينة بوزنيقة المغربية بشأن تشكيل الحكومة الليبية الجديدة والانتخابات.

♦️ لجنة 6+6 من الحكومة الليبية الموحدة ستتشكل بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.

♦️لجنة (6+6) تؤكد من بوزنيقة المغربية تحقيق توافق بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة (النواب + الشيوخ).

♦️ تشكيل السلطة التشريعية من غرفتين هما مجلسي النواب والشيوخ يستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة بهما.

♦️لجنة 6+6 تنفي ممارسة أي ضغوط عليها وتؤكد إصرارها على تحقيق توافقات.

♦️لجنة 6+6 تؤكد عقب اجتماعها في بوزنيقة المغربية أن الانتخابات الليبية ستجرى خلال 240 من إصدار قوانينها.

♦️لجنة 6+6: ثمة توافق حول نقاط انتخاب رئيس الدولة والبرلمان وإشراك الأحزاب وربما تجرى الانتخابات الليبية مطلع العام القادم.

♦️لجنة 6+6: الواقع الليبي الحالي يفرض تغليب مصلحة الوطن وحريصون على الوصول لإطار توافقي وشامل للانتخابات الليبية.

وانطلقت، يوم أمس الإثنين، بمدينة بوزنيقة المغربية، أعمال اجتماع لجنة (6+6) المشتركة لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بانجاز قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا.

ويهدف الاجتماع إلى الخروج بقوانين انتخابية كفيلة بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق خارطة الطريق الأممية، التي أعلن عنها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في نهاية شهر فبراير 2023.

ووصل أعضاء لجنة (6+6) وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مدينة بوزنيقة، لعقد الاجتماعات التشاورية التي من المرتقب أن تستمر على مدار أسبوع.

ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل توسيع النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير المكان المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.