فيصل الفيتوري يعتزم تقديم مذكرة في أمريكا لمقاضاة “صدام حفتر والفرجاني”

أعلن رئيس الائتلاف “الليبي- الأمريكي” بواشنطن فيصل الفيتوري، اعتزام الائتلاف تقديم مذكرة إلى مجلسي النواب والشيوخ في أمريكا، ووزارة الخارجية الأمريكية، والمحكمة الفيدرالية لمقاضاة صدام حفتر وعون الفرجاني بشأن مقـتل سهام سرقيوة واعمال الهدم في مدينة بنغازي.

وقال الفيتوري في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك “الائتلاف الليبي الامريكي سيقدم مذكرة إلى مجلسي النواب والشيوخ الامريكي بلجانه الفرعية وإلى وزارة الخارجية الامريكية المسؤولة عن الادارة العشرية وإلى المحكمة الفيدرالية فيما يخص هدم وسرقة ونهب املاك واراضي اهل بنغازي والمنطقة الشرقية بشكل خاص”، حسب قوله.

وأضاف الفيتوري “سارفق تسجيلا مع عون الفرجاني وصدام حفتر بأستجوابه في مقتل البرلمانية سهام سرقيوة”، حسب منشوره.