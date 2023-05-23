الصغير: مستشارة المنقوش”بكالوريوس طب أسنان” ماذا تستطيع أن تقدم لوزيرة لديها دكتوراة قانون

أخبارليبيا24

تساءل وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الليبية السابقة حسن الصغير، عن الدور الذي تستطيع أن تقدمه مستشارة وزيرة الخارجية سالمين الجوهري.

وقال الصغير في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”السيدة سالمين الجوهري خريجة طب أسنان فقط يعني مؤهلها العلمي بكالوريوس طب أسنان، بمعنى أنها لا تحمل حتى مؤهل عالي في طب الأسنان، تخصص عالي أو دقيق”.

وتابع المسؤول السابق :”وليس لديها أي سابق عهد بالعمل الدبلوماسي والسياسي نهائيا وبداية علاقتها بالدبلوماسية والسياسة هي ذات علاقتها بنجلاء كصديقة شخصية لها”.

وذكر الصغير :”كانت بداية عملها وتعيينها منتصف سنة 2021 , حيث عينت بالوزارة وتم إيفادها فوراً ومباشرة للعمل كموظفة بالسفارة الليبية في روما قبل أن يتم نقلها للعمل بالسفارة الليبية بالدوحة ومن ثم استدعاءها ببرقية للتشاور للبقاء برفقة صديقتها”.

وأوضح المسؤول السابق :”صفة مستشار لوزير خارجية ما، يعني أن هناك مؤهل علمي وخبرات تراكمية وتمرس، تسمح للمستشار بأن يكون عون للوزير وذو رأي وبصيرة وإدراك بخفايا وسوابق يتعذر ربما على الوزير إدراكها لسبب أو لآخر”.

وأضاف الصغير :”ماذا تستطيع حاملة بكالوريوس طب أسنان أن تقدم لوزيرة خارجية تقول بأن لديها دكتوراه قانون ؟؟”.

وختم منشوره بالقول :”لسنا وحدنا من يعلم هذه المعلومات والتفاصيل، العالم أيضا يعرف وربما يبحث خلف المسؤولين ومن يكون بالقرب منهم وبرفقتهم، لذلك نظراءنا يعلمون بهذا العبث ويدركون جيداً من يقف أمامهم ومدى قدراته وحجم معرفته بل وحتى آليات وصوله”.