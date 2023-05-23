أطفال ليبيا في المرتبة الأولى عالميا بالوزن الزائد

تصدرت ليبيا المرتبة الأولى بين 198 بلدا على مستوى العالم للأطفال الذين يعانون من الوزن الزائد.

وقد تم تصنيف 37 مليون طفل دون سن الخامسة على مستوى العالم على أنهم يعانون من زيادة الوزن في عام 2022، فيما حلت تونس بالمرتبة الثالثة تلتها مصر في المرتبة الرابعة ضمن العشرة الأوائل في هذه القائمة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وفي ليبيا يُصنّف ما يقرب من ثلاثة من كل عشرة أطفال دون سن الخامسة (28.7 في المائة) على أنهم يعانون من زيادة الوزن، وفقًا للتحليل العالمي للإحصاءات لعام 2022. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن السمنة “تسير في الاتجاه الخاطئ” ولا تظهر “أي علامة فورية على التراجع”.