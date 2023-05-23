المنقوش تطلع الدبيبة على نتائج زياراتها الى دول الخليج و الاردن

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، الثلاثاء، إن هناك “إجماع عربي” على أهمية عقد الانتخابات في بلادها، بعد عودتها من جولة خارجية أجرتها، الأسبوع الماضي، وشملت عدة بلدان عربية.

جاء ذلك في تصريحات للمنقوش خلال اجتماعها مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، حسب بيان صادر عن حكومة الوحدة.

وأفاد البيان، بأن المنقوش أطلعت الدبيبة على مواقف حكومات الدول العربية التي قامت بزيارتها، وأكدت على وجود إجماع عربي على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا.

كما نقلت الوزيرة الليبية “تعهدات عدد من الدول الخليجية (لم تسمها) لمباشرة العمل لافتتاح سفاراتها في العاصمة طرابلس”، دون الإشارة إلى وقت محدد.

كما أطلعت المنقوش الدبيبة على “تطورات الجهود العربية والدولية الرامية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان”.

ونقل البيان عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية تقديره “الدور السعودي في قيادة مباحثات السلام بين السودانيين”.

وأجرت المنقوش على مدى الأسبوع الماضي، جولة عربية شملت البحرين وقطر وسلطنة عُمان فيما زارت الأحد الأردن الذي وصلته قادمة من السعودية بعد مشاركتها ضمن وفد بلادها في القمة العربية التي عقدت بمدينة جدة، الجمعة.

وأشار البيان الحكومي، إلى أن جولة المنقوش كانت تهدف “لحشد التأييد العربي لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا ودعم إجراء الانتخابات”.

كما “هدفت الجولة إلى تنسيق الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي”، وفق البيان ذاته.

وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023.

تلك الانتخابات تأتي في محاولة لإنهاء أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة مكلفة من مجلس النواب منذ مطلع العام الماضي، وحكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.