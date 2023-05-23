طائرة تجسس تنفذ مهام استخباراتية قبالة سواحل طرابلس وغرب ليبيا

أفادت تقارير اعلامية، عن قيام طائرة تجسس تابعة للقوات البحرية الأمريكية بتنفيذ مهمة استخباراتية على سواحل ليبيا لمدة 7 ساعات، بعد أن جاءت من قاعدة أمريكية جنوب جزيرة كريت في البحر المتوسط.

وظهرت الطائرة صباح اليوم الثلاثاء، وهي نوع لوكهيد أريس (Lockheed EP-3E Aries II) التابعة للبحرية الأمريكية، وهي تقوم بمهمة تجسس غير نظامية قبالة سواحل طرابلس وغرب ليبيا، وقد غادرت الطائرة من قاعدة سودا باي الجوية في جزيرة كريت الساعة التاسعة من صباح اليوم.

وعلى الرغم من محاولة السلطات المالطية تتبع الطائرة، إلا أن البحرية الأمريكية قامت بتشغيل نظام إخفاء التتبع (S-MODE)، لتختفي الطائرة من على أجهزة الرادار المالطية، حسب ما ذكر موقع #ItaMilRadar، المتخصص في مراقبة تحركات الطائرات العسكرية فوق إيطاليا والبحر المتوسط.

وتعد طائرة لوكهيد هذه طائرة متخصصة تستخدمها البحرية الأمريكية لجمع المعلومات الاستخباراتية، وهي مجهزة بمجموعة متنوعة من الأجهزة والمعدات المتقدمة لاعتراض وتحليل الإشارات الإلكترونية، بما في ذلك الاتصالات بين الأشخاص والإشارات الإلكترونية المشفرة.

وغالبًا ما تستخدم الطائرة في مهمات الاستطلاع في المناطق التي تهم الجيش الأمريكي، بما في ذلك مناطق النزاعات والمناطق التي يشتبه بوجود نشاط إرهابي فيها.

ومن المرجح أن تكون المهمة قبالة سواحل ليبيا جزءا من الجهود الأمريكية لمراقبة وجمع المعلومات عن الوضع في المنطقة. #السبق