تفاصيل مثيرة حول صفقة لتسليم هانيبال القذافي مقابل 200 مليون يورو

كشفت المحامية اللبنانية بشري الخليل عن تفاصيل صفقة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه مصطفى بري لتسليم هانيبال القذافي (نجل معمبر القذافي) لعبدلحكيم بلحاج (رئيس حزب الوطن وأمير مايعرف بالجماعة الليبية المقاتلة) مقابل 200 مليون يورو.

وقالت الخليل في تصريحات صحفية، أن نبيه بري اعتقل هانيبال في البداية للمساومة عليه مع جماعة عبدالحكيم بلحاج وحكومة الإنقاذ.

وأضافت المحامية اللبنانية أنه حدث تواصل بين الطرفين وأرسل بري وفدًا اجتمع بعبدالحكيم بلحاج.

وأشارت الخليل الى أن بري ساوم بلحاج على مبلغ 200 مليون يورو، على أن يتم إرسال 100 مليون منهم على حساب راندا بري بإحدى الدول.

وكشفت الى أن بري اتفق على إرسال الـ100 مليون الثانية على أحد الحسابات في أمريكا اللاتينية.

وأوضحت الخليل أن الرئيس السوري بشار الأسد تدخل وأرسل السفير السوري لطلب الإفراج عن هانيبال خاصة أنه لاجئ سياسي وأن الموضوع يمثل حرج سياسي لسوريا.

وأشارت الى أن بري لم يلتفت لمطالبات بشار الأسد وكان يراهن على سقوط النظام السوري.