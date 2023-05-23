انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة..6+6 تعلن تحقيق تقدم كامل بشأن عدد من النقاط

أخبارليبيا24

أعلنت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 اليوم الثلاثاء، تحقيق تقدم كامل بشأن عدد من النقاط.

وأوضحت اللجنة الممثلة من مجلسي النواب والدولة، في بيان لها عقب اجتماعاتها في المغرب أن النقاط التي حققت فيها التقدم هي المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة وكيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر القوائم الحزبية والفردية.

وأضافت اللجنة أن السلطة التشريعية القادمة أي مجلس الأمة ستشكل من غرفتين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها.

وأشارت اللجنة المشتركة 6+6 إلى أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة.

وأكدت أنه تم التقدم في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية وكذلك الخاصة.

وشددت اللجنة على أن الواقع الليبي الحالي يفرض على الجميع تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة قبل دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ وحتى لا يتم مصادرة آمال الليبيين.

وأوضحت أن ذلك يتم من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة عبر تشكيل حكومة موحدة تُمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف.

ولفتت اللجنة إلى حرص أعضائها على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في هذا اللقاء بما يُحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا.